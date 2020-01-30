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المبعوث الأمريكي: الوقوف مع الشعب الإيراني جزء من إستراتيجية واشنطن

المبعوث الأمريكي: الوقوف مع الشعب الإيراني جزء من إستراتيجية واشنطن
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تواصل – واس:

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن الوقوف مع الشعب الإيراني جزء من إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال هوك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، إن العقوبات على إيران تتماشى مع أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصًا مع استمرار التصعيد النووي من طرف طهران، كاشفًا أن الولايات المتحدة استكملت بيع وتوصيل أدوية خاصة بالسرطان لصالح الشعب الإيراني، وأن الإمدادات الطبية لم تصل كلها للشعب، موضحاً دور النظام في الالتفاف حول تلك المساعدات وتحويلها عن أهدافها.

وأوضح المبعوث الأمريكي، أن تفهم الولايات المتحدة للشعب الإيراني ووقوفها إلى جانبه ينطلق من دعمه ضد النظام الذي يستخدم مقدرات البلاد في صراعات تدخل ضمن أجنداته العدائية، وأن ما يعانيه الإيرانيون من نقص في التموين ليس جراء العقوبات الأميركية بل بسبب إنفاق النظام على أغراض خاصة، وأن النظام الإيراني أنفق نحو 2 مليار يورو لشراء كابلات بدلاً من إنفاقها على الشعب.

وأكد المبعوث الأمريكي التزام بلاده بمساعدة الشعب الإيراني من خلال مساعدات إنسانية تعينه على تجاوز العقوبات المفروضة على النظام، وقال: “لقد فتحت قنوات مالية جديدة نحو الشعب الإيراني وذلك لأغراض إنسانية”.
ونوه بضرورة التفاف المجتمع الدولي لمحاصرة النظام الإيراني الذي يعادي الجميع، مذكراً بالعمل الذي أعقب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وكيف خدم ذلك الموقف الأميركي من النظام الإيراني.

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