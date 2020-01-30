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تفاصيل إنقاذ مواطنة من الغرق أثناء تنزهها بشواطئ جازان

تفاصيل إنقاذ مواطنة من الغرق أثناء تنزهها بشواطئ جازان
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق حرس الحدود البحرية في منطقة جازان، إنقاذ مواطنة، تبلغ من العمر 20 عاماً، تعرضت للغرق بعد سقوطها في المياه أثناء تنزهها على الشاطئ المقابل لكلية الطب بجازان.

وقال المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بجازان العقيد حسن بن بدر القصيبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد تعرّض مواطنة لحالة غرق على الشاطئ المقابل لكلية الطب بعد تجاوزها السياج أثناء التنزه وسقوطها في البحر، في منطقة ممنوع السباحة بها.

وأضاف “القصيبي” على الفور تحركت دوريات البحث والإنقاذ إلى الموقع، وقام الغواصون بإنقاذ المرأة، وإخراجها من البحر وإجراء الإسعافات الأولية لها.

وتم نقل المواطنة بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى مستشفى بجازان، حيث أُجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة.

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