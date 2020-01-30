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«النقد» تصدر قواعد ودليل إدارة القروض محتملة التعثر

«النقد» تصدر قواعد ودليل إدارة القروض محتملة التعثر
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تواصل – واس:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدور قواعد ودليل إدارة القروض محتملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين؛ والتي تهدف إلى التأكيد على تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم، وتوجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة لمراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وتنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض.

وأشارت “ساما” في بيان لها، إلى أن قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر جاءت متسقة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، والخروج بتعليمات تسهم في وضع إجراءات بشكل استباقية، لمعالجة القروض للجهات الاعتبارية التي تُظهِر مؤشرات عدم القدرة على استيفاء الالتزامات الائتمانية، إلى جانب تمكين المنشآت المقترِضة من الالتزام بجداول السداد وتلافي الوصول إلى مراحل التعثر من خلال المعاملة العادلة وإيجاد الحلول المناسبة بحسب طبيعة كل منشأة، وبالتالي دعم أنشطتها الاقتصادية.

ودعت ساما المهتمين إلى الاطلاع على القواعد والدليل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتأتي هذه القواعد متسقة مع الجهود المحلية المبذولة في إطار تمكين القطاع الخاص ومنها منح الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

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