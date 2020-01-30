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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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لحملة الثانوية والمتوسطة.. جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظيفة شاغرة

لحملة الثانوية والمتوسطة.. جامعة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظيفة شاغرة
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تواصل – الرياض:

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى “موزع بريد”، على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم (199)، للعمل بمركز بوابة الجامعة المعرفية، وترغب الإدارة إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون لائقًا طبيًا.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة كحد أعلى والكفاءة المتوسطة كحد أدنى.

– أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المدة.

– ألّا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة، ولا يقل عن 18 سنة.

– أن تكون لديه القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

– التقديم للذكور فقط.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1441/6/8هـ، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني التالي: (ukpc@kau.edu.sa).

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