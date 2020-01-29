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بالصور.. «مدني عنيزة» يُنقذ طفلاً علق في نافذة منزله بالطابق الثالث

بالصور.. «مدني عنيزة» يُنقذ طفلاً علق في نافذة منزله بالطابق الثالث
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تواصل- فريق التحرير:

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بعنيزة، صباح اليوم، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 7 سنوات عَلِق خارج سياج نافذة غرفة بالطابق الثالث بمنزل بحي القدس حتى أوشك على السقوط لولا لطف الله، ثم جهود رجال الدفاع المدني.

وذكر المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بعنيزة تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة (7:35) من صباح اليوم الأربعاء، فتمت مباشرة الحالة، وإنزال الطفل وهو بصحة جيدة – ولله الحمد-.

وشدد “أبا الخيل” على أهمية مراقبة الأطفال ومتابعتهم حفاظًا على سلامتهم.

 

 

 

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