تنبيهات من «الأرصاد» لسكان 3 مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة حتى المساء

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، وأضم، والجموم، والكامل، والليث، وبحرة مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله -.

وفي سياق متصل، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد تنبيهاً آخر عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، يتضمن أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية، على محافظات أحد المسارحة، والدرب، والعارضة، وفيفا، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهاً ثالثاً من نشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء، وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.