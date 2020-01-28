ضبط وافدين امتهنا تزوير بطاقات «هوية مقيم» ورخص القيادة في مكة

تواصل – واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مُقيمين اثنين أحدهما من الجنسية الهندية، والثاني من الجنسية الصومالية، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بجرائم تزوير هوية مقيم، مستخدمان معملاً لهذا الغرض.

وأفاد الغامدي أنه ضُبط بحوزتهما عدد 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم ومواد معدة لتزوير بطاقات صحية ورخص قيادة، بالإضافة إلى أجهزة يتم استخدامها في جرائمهما، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.