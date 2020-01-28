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انفوجرافيك.. نصائح توعوية للمسافرين إلى مناطق «كورونا» الجديد

انفوجرافيك.. نصائح توعوية للمسافرين إلى مناطق «كورونا» الجديد
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تواصل – الرياض:

نشر مطار الملك عبدالعزيز، ضمن خطته التوعوية بمخاطر فيروس “كورونا الجديد” وكيفية الوقاية منه، إنفوجرافاً احتوى على نصائح وإرشادات وتدابير، أوصى المسافرين المتجهين إلى المناطق التي ظهر فيها الفيروس باتباعها، لتجنب العدوى بالفيروس.

وجاءت النصائح والإرشادات والتدابير كالتالي:

تجنب التواجد في أسواق تداول الحيوانات أو الاتصال بالحيوانات “حية أو ميتة” أو المنتجات الحيوانية.

تجنب الاتصال بأشخاص مصابين.

أما في حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية فيجب اتخاذ التدابير التالية:

المحافظة على نظافة اليدين بغسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمنظفات الكحولية.

طلب الرعاية الصحية فوراً بالاتصال بمقدمي الخدمة هاتفياً وإعطائهم معلومات متعلقة بالسفر والأعراض.

البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين.

عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو السعال.

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