«الصحة» تكشف عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا الجديد» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير عام مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، أحمد الحقوي، عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الوزارة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد للمملكة.

وأوضح “الحقوي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن العامل الرئيسي لانتشار المرض هو السفر من الصين، حيث انتشر المرض في 10 دول عن طريق ذلك العامل الذي قاومته الوزارة عن طريق تشديد الرقابة على الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة القادمة من تلك الدول.

وأوضح أن الوزارة تعمل على فحص المسافرين للتأكّد من خلوهم من حاملي الفيروس الذي تمتد فترة حضانته إلى أسبوعين، كما تحجز الذين خضعوا للفحص داخل المنافذ وظهرت عليهم أعراض المرض لمنع اختلاطهم بالتجمعات.

وتضع الوزارة حاملي الفيروس من المسافرين الذين ليس لديهم أعراض في قائمة للمتابعة المستمرة على مدى أسبوعين، وذلك عن طريق أخذ عناوينهم ووسائل التواصل معهم لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأكّد الحقوي أن حاملي المرض الذين تم اكتشافهم حتى الآن، وعددهم 32 مصاباً في عدة دول، قادمون من الصين مباشرة أو سافروا إلى الدول المعلن عنها وهم يحملون المرض، نافياً توصّل الصين إلى لقاح مضاد للفيروس، إلا أنها تقوم بتجربة بعض الأدوية للحد من الأعراض.