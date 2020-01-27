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توجيه عاجل لـ«النيابة» بشأن شخص ظهر بمقطع يسيء إلى طالبات الجامعات

توجيه عاجل لـ«النيابة» بشأن شخص ظهر بمقطع يسيء إلى طالبات الجامعات
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قِبَل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن محتواه إساءة أحد الأشخاص إلى طالبات الجامعة في إحدى المناطق، ونعتهن بأوصاف مشينة تنطوي على القذف والشتم، مصاحبًا ذلك الأمر بتصوير لبعض الفتيات في مكان عام، وإسقاط بعض تلك الأوصاف المشينة بحقهن.

وأضاف المصدر: أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا إلى لمادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع، والقبض على الشخص المعنيّ بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعًا والمصونة نظامًا، تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرّم طبقًا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

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