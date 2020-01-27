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هل ترغب في حماية بريدك الإلكتروني من الاختراق؟.. إليك هذا التطبيق

هل ترغب في حماية بريدك الإلكتروني من الاختراق؟.. إليك هذا التطبيق
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تواصل – فريق التحرير:

ذكرت بوابة التكنولوجيا “موبيل زيشر. دي” أن تطبيق البريد الإلكتروني Fairemail المخصص للأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد يعول في المقام الأول على الخصوصية وحماية البيانات من الاختراق.

وأوضحت البوابة الألمانية أن تطبيق Fairemail يخلو من التتبع والإعلانات؛ حيث لا يتم تخزين البيانات على خوادم أطراف ثالثة، كما يستخدم التطبيق معايير تقنية مفتوحة المصدر.

وبشكل أوتوماتيكي تتم إزالة العناصر غير الآمنة للرسائل، مثل الشعارات أو الرسومات الصغيرة، والتي تستخدم غالبا لتتبع استخدام الرسالة. ولأسباب تتعلق بالأمان لا يعمل فتح الروابط إلا بعد تأكيد المستخدم لذلك.

ومن المزايا، التي يقدمها تطبيق Fairemail أيضا، سهولة دمج عدة حسابات بريد إلكتروني، كما يمكن استعمال التطبيق بشكل بديهي. ويشيد الخبراء الألمان أيضاً بانخفاض استهلاك البيانات والبطارية.

ويتوفر الإصدار الأساسي من تطبيق Fairemail بالمجان ويعمل بكامل مزاياه، في حين يتوفر إصدار مدفوع Pro مقابل 50ر6 يورو، يشتمل على وظائف إضافية مثل قبول أو رفض دعوات التقويم أو دعم مستشعر بصمات الأصبع أو تنبيهات الرسائل القابلة للتهيئة.

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