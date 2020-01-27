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إصابة 15 شخصاً إثر تصادم مركبة تُقل معلمات وطالبات بحافلة في محافظة تربة (صور)

إصابة 15 شخصاً إثر تصادم مركبة تُقل معلمات وطالبات بحافلة في محافظة تربة (صور)
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تواصل- فريق التحرير:

باشرت الجهات المعنية، حادثاً مرورياً وقع اليوم إثر تصادم بين حافلة ومركبة من نوع “جيمس” تُقل معلمات وطالبات على طريق “الخيالة” بالاتجاه نحو محافظة تربة، وتحديدًا بعد مركز أبو راكة.

وذكرت مصادر أن الحادث نتج عنه إصابة 15 شخصاً، تم التعامل معها إسعافيًّا، ونقلت الحالات لمستشفى قيا العام جنوب شرقي الطائف.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي: إن من بين المصابين طفلًا وقائد إحدى المركبات، موضحاً أن 7 حالات نُقلت إسعافيًّا عن طريق الهلال الأحمر والصحة، و8 حالات عن طريق المواطنين قبل وصول الفِرَق الإسعافية؛ مشيراً إلى مشاركة أربع فِرَق من الهلال الأحمر ما بين الطائف والباحة، وثلاث فِرَق من الصحة، كذلك مشاركة الدفاع المدني.

وبيّن “الثبيتي” أن موقع الحادث يبعد حوالي ١٤٠ كيلومترًا عن الطائف؛ لافتاً إلى أن هناك حالتين خطيرتين؛ فيما قُدرت بقية الحالات بمتوسطة إلى بسيطة.

 

 

 

 

 

 

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