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تراجع أسعار النفط بسبب «كورونا»

تراجع أسعار النفط بسبب «كورونا»
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تواصل – وكالات:

أدت المخاوف من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، إلى انخفاض أسعار النفط اليوم الاثنين، بنسبة تتجاوز الـ2%، بينما ارتفعت أسعار الذهب والين اللذين يعدان ملاذين آمنين للمستثمرين.

وبلغ سعر برميل النفط الخفيف “لايت كرود سويت” عند الساعة 02,30 بتوقيت غرينتش، 52,93 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا بعد تراجع نسبته 2,3%.
أما سعر برنت، النفط المرجعي لبحر الشمال فقد انخفض 2,1% إلى 59,41 دولاراً للبرميل الواحد.
ومع ارتفاع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 80 شخصاً واقتراب عدد المصابين به من ثلاثة آلاف في العالم، يتحدث محللون عن مخاوف متزايدة من أن تصبح الأزمة مثل تلك التي حدثت في أسواق المال الآسيوية عندما تفشى فيروس سارس في 2003.
وأدى انتشار فيروس كورونا إلى إغلاق مدينة ووهان، التي تضم 11 مليون نسمة وتشكل بؤرة المرض، وفرض قيود على السفر في عدد من المدن الصينية الأخرى بما فيها العاصمة بكين.

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