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مصادر: ارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية من أوغندا إلى 10 آلاف ريال

مصادر: ارتفاع تكلفة استقدام العمالة المنزلية من أوغندا إلى 10 آلاف ريال
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن تكلفة العمالة المنزلية الأوغندية في ارتفاع مستمر مع بدء العد التنازل لدخول شهر رمضان، لافتة إلى أن فاتورة الاستقدام تراوحت حاليا بين 8 – 10 آلاف ريال مقابل 7 آلاف ريال كانت تدفع في السابق.

ووفقاً لـ”عكاظ”، توقعت المصادر أن تصل أسعار الاستقدام  خلال الفترة القادمة إلى ما بين 9 – 10 آلاف ريال، مع زيادة الطلب على العمالة المنزلية لموسم شهر رمضان، مقارنة ببقية شهور العام.

وأكدت المصادر أن الطلب على استقدام العمالة المنزلية الأوغندية في ارتفاع بشكل سنوي، مقدرة إجمالي العمالة المنزلية الأوغندية التي تصل إلى المملكة شهريا بنحو 2500 – 3000 عاملة منزلية، وأن عدد المعاملات التي تنجزها المكاتب متفاوتة، فبعضها يصل إلى 200 عاملة شهريا فيما البعض لا يتجاوز 50 عاملة شهريا.

وذكرت المصادر أن الطلب على العمالة المنزلية الأوغندية في ارتفاع متزايد مع قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتجمد الاتفاقية مع أثيوبيا لاستقدام العمالة المنزلية، التي أعلن عنها في يونيو الماضي.

وأشارت المصادر  إلى أن الحكومة الأوغندية خصصت مبنى واحدا لجميع الدوائر الرسمية ذات العلاقة باستكمال إجراءات العمالة المنزلية، إذ إن تجميع الدوائر الحكومية في مكان واحد يمنع عمليات ضياع المستندات الرسمية.

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