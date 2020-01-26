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بعد تفشي كورونا الجديد.. سفارة المملكة للمواطنين: غادروا الصين فوراً

بعد تفشي كورونا الجديد.. سفارة المملكة للمواطنين: غادروا الصين فوراً
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تواصل – فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة في الصين المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين إلى مغادرة البلاد؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم بعد استمرار تفشي فايروس “كورونا الجديد”.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن قرار المغادرة اختياريّ، وهو موجّه لمن يرغب في ذلك من المواطنين”.

وأهابت السفارة بالجميع الحرص على الإجراءات الوقائية وتعليمات السلامة الصحية، والبقاء في محلّ الإقامة إلى حين موعد المغادرة (الاختيارية)، كما حثت السفارة المواطنين الموجودين خارج الصين والراغبين في زيارتها لأي غرض على التريث في ذلك، وتأجيل زيارتهم.

يذكر أن القنصلية في هونج كونج نصحت المواطنين الزائرين والمقيمين بالمغادرة، والراغبين في القدوم بالتأجيل، كما دعت الطلبة الدارسين إلى التنسيق مع الملحقية وعدم العودة حتى تحسن الأوضاع.

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