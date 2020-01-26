للحد من تهريب السجائر.. «الجمارك» تتخذ هذا الإجراء ضد الأشخاص المترددين على المنافذ

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كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للجمارك وضعت قائمة بأسماء الأشخاص الذين يترددون بشكل دوري على المنافذ الجمركية، تكون خاضعة للمعاينة تحت إدارة كل منفذ، وذلك للحد من تهريب السجائر.

ووفقاً لـ”الوطن”، أكدت المصادر أن الأشخاص الذين تدرج أسماؤهم في قائمة المترددين على المنافذ الجمركية يتم تفتيش مركباتهم بشكل دقيق وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.

كما أصدرت الجهات المعنية تعليمات تمنع استيراد مشتقات التبغ عبر شركات الشحن أو المواقع الإلكترونية للأفراد لكون عملية الاستيراد تخضع لمعايير واشتراطات من الجهات ذات العلاقة لا تنطبق على الأفراد حيث تلقت اللجان الجمركية خلال الفترة الماضية مئات القضايا المتعلقة بتهريب السجائر والمعسل عبر المنافذ الحدودية.

تجدر الإشارة إلى أن الجمارك تسمح للمسافر البالغ غير المتردد على المنفذ الجمركي بإدخال 200 سيجارة و500 جرام من منتجات التبغ و24 سيجاراً، مما زاد على هذه الكمية سيتم حجزه وعلى صاحب الشأن إعادة تصدير الكمية المحجوزة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.