«تعليم الرياض» توجه قادة المدارس بإلغاء «الاصطفاف الصباحي»

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وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة ومراعاة ذلك طوال اليوم الدراسي، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وقالت إدارة التعليم في الرياض، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نظراً لانخفاض درجات الحرارة وحرصاً على صحة الطلاب والطالبات، فقد وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة ومراعاة ذلك طوال اليوم الدراسي”.

يذكر أن الھیئة العامة للأرصاد الجوية توقعت استمرار نشاط الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار التي تعمل على الحد من مدى الرؤية الأفقیة على مناطق الجوف والحدود الشمالیة والرياض والشرقیة والقصیم وحائل، غدا الأحد، بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، سماء غائمة جزئیًا على شرق وشمال المملكة، حیث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ويكون الطقس شديد البرودة في تلك الفترة من العام.