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سفارة المملكة بالصين تجلي المواطنين من مناطق انتشار «كورونا»

سفارة المملكة بالصين تجلي المواطنين من مناطق انتشار «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أهابت سفارة خادم الحرمین الشريفین لدى الصین، الیوم (السبت)، بجمیع المواطنین المتواجدين في مقاطعة ووھان التواصل معھا لإجلائھم من مناطق انتشار فیروس كورونا.

ودعت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الجميع بالتواصل على أرقام تضمنت رقم السفیر: 18511178585 ورئیس قسم القنصلي: 18500224844 ورقم مسؤول شؤون السعوديین: 15011007558 لاتخاذ ما يلزم بشأن الإجلاء لمناطق آمنة.

الجدير بالذكر أن الھیئة العامة للطیران أعلنت الیوم السبت عن اتخاذھا إجراءات وقائیة وتدابیر احترازية على الركاب القادمین من الصین إلى مطارات المملكة.

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