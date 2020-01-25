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تسبب أضرارا خطيرة.. نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء شديدة البرودة

تسبب أضرارا خطيرة.. نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء شديدة البرودة
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تواصل – فريق التحرير:

وجه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، نصائح بعض أطباء الأمراض الصدرية في ظل ظروف قارسة البرودة.

وقال عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “يتجنب الإنسان التنفس من الفم لمنع دخول الهواء البارد إلى الرئة مباشرة، مما قد يُضعف مناعة الجهاز التنفسي؛ فيتعرض لأمراض نزلات البرد، وقد تؤدي إلى التهاب رئوي، فإذا كنت في الخارج تلثم وتنفس عن طريق الأنف” .

وأضاف “‏في مثل هذه الظروف الجوية قارسة البرودة، ودرجات حرارة متدنية مع نشاط للرياح السطحية، وعندما يتعرض الإنسان للبرد لفترة طويلة؛ فقد يُصاب بمرض قَضْمَةُ الصقيع أو عضة البرد، خاصة في الأطراف كالأصابع والأنف والأذن والوجه بشكل عام، حيث تضعف الدورة الدموية في تلك المواضع من الجسم.

وأشار إلى أن البرودة الشديدة تتلف الأنسجة، ويفقد الشعور بالإحساس به، ويتغير لون الجلد للطرف المصاب، ويُشار إلى أن الأطفال، وكبار السن، ومرضى السكري، والمدخنين هم الأكثر إصابة بهذا المرض الشتوي.

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