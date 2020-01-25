«الزعاق»: الأسبوع الحالي «الأبرد» خلال السنة (فيديو)

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أكد الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن درجة الحرارة تدنت إلى 4 درجات تحت الصفر على حزم الجلاميد، وسيكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق.

وتوقع الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، أن يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش بعد أسبوعين بمشيئة الله.

وتابع أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين، درجة مقاسة ودرجة محسوسة، المقاسة هي التي تقيسها الأجهزة والمحسوسة هي التي تقيسها الأجساد وهي الأهم.

وأشار خالد الزعاق، إلى أنه خلال الأسبوع المقبل ستكون درجة الحرارة المحسوسة التي تحسها الأجساد متدنية، ولذلك يكون الأسبوع الحالي بحول الله هو الأسبوع الأبرد في السنة.