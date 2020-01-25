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تلبية لدعوة خادم الحرمين.. ولي عهد الكويت يصل المملكة غداً

تلبية لدعوة خادم الحرمين.. ولي عهد الكويت يصل المملكة غداً
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تواصل – فريق التحرير:

يصل إلى المملكة غداً الأحد ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد ممثلاً لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك تلبية لدعوة موجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى أمير الكويت لحضور الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرياض.

ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان غداً الأحد حفل ختام المهرجان في نسخته الرابعة، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انطلق في 15 ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت جميع ألوان الإبل من (حمر – شقح – شعل – صفر – وضح – مجاهيم) بفئتيه (جل – دق).

ويحتوي المهرجان على مسابقات أصايل جمل والطبع ونخبة النخبة والهجيج إلى جانب سباقات الهجن بأشواطها الـ 252 والتي تجاوز مجموع جوائزها 88 مليون ريال.

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