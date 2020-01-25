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رئيس الاتصالات بـ«فيسبوك»: اختراق هاتف «بيزوس» عبر واتساب مستحيل

رئيس الاتصالات بـ«فيسبوك»: اختراق هاتف «بيزوس» عبر واتساب مستحيل
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تواصل – فريق التحرير:

علق رئيس الاتصالات في شركة فيسبوك المالكة لتطبيق “واتساب”، نيك كليغ، على اختراق هاتف الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، عبر التطبيق، بقوله إن ذلك مستحيل.

وأكد “كليغ” أن الشركة واثقة تماماً من أن الاختراق المزعوم لهاتف جيف بيزوس لم يحدث عبر “واتساب”، مشيراً خلال حديث على إذاعة (بي بي سي) إلى أن التطبيق لديه تشفير شامل لا يمكن اختراقه.

وتابع أنه ليس لديه أي فكرة عما حدث لهاتف بيزوس وما يحتويه، مبيناً أنه إذا كان هناك أي قرصنة لهاتف بيزوس فربما تكون حدثت على نظام تشغيل الهاتف وليس تطبيق واتساب.

يذكر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير قد علّق خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي “دافوس 2020″، على المزاعم والاتهامات الموجهة للمملكة بالوقوف وراء عملية اختراق هاتف مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، بأن هذا هراء كلّي، مضيفا أن القصة استندت إلى ادعاءات كاذبة وغير مبرهنة ويحاولون إيجاد قصة من واقع الخيال.

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