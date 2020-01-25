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وزير الدفاع اليمني: معركة تحرير صنعاء خيار لا رجعة عنه

وزير الدفاع اليمني: معركة تحرير صنعاء خيار لا رجعة عنه
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تواصل – واس:

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي إن معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة عنه مهما كلّف الأمر، وأن العمليات العسكرية مستمرة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جميع المحاور والجبهات على امتداد البلاد.

وأكد الوزير المقدشي خلال اجتماع بقيادات عسكرية في مدينة مأرب، الجاهزية القتالية والاستعداد التام والدائم في جميع الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة التحديات، مضيفاً أن القوات المسلحة تخوض معركة المصير المشترك ضد مليشيا الحوثي والمخططات الإيرانية الساعية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها جنباً إلى جنب مع قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وجرى في الاجتماع مناقشة سير العمليات الميدانية وعملية تأمين ما تم من انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع بجبهة نهم والتي يتم حاليا ترتيب وضعها للقيام بمهامها وواجباتها القتالية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمن وزير الدفاع اليمني والقيادات العسكرية مواقف ودعم المملكة في معركة استعادة الجمهورية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

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