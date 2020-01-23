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«الجبير»: أطلقنا سراح 400 أسير حوثي.. وعلى إيران التوقف عن رعاية الإرهاب

«الجبير»: أطلقنا سراح 400 أسير حوثي.. وعلى إيران التوقف عن رعاية الإرهاب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجیة عادل الجبیر على جھود المملكة في دعم استقرار المنطقة، داعیاً إيران إلى الكف عن زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن أن المملكة أطلقت سراح 400 أسیر حوثي لإثبات حسن النیة.

وقال الجبير، في كلمته خلال مشاركته بجلسة حوارية في أعمال المنتدى الدولي “دافوس”، إن التدخلات الخارجیة في لیبیا خطیرة وتزيد “الطین بلة”.

وفيما يتعلق بالأزمة الیمنیة والتدخلات الإيرانیة في المنطقة، أكد الجبیر أن إيران وراء صواريخ میلیشیات الحوثي التي استھدفت المملكة وھي من بدأت التصعید، وعلیھا الاھتمام بشعبھا والتوقف عن رعاية الإرھاب.

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