بالصور.. «مدني جازان» يكشف ملابسات حريق مطعم بمجمع «الراشد مول»

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تواصل- فريق التحرير:

أكدت إدارة الدفاع المدني بجازان، أن حادث الحريق الذي نشب اليوم بأحد المطاعم في مجمع تجاري كان بسبب تراكم وتجمع زيوت القلي بالمدخنة، والتي لم تتم صيانتها بشكل دوري.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 09:23 صباحاً من اليوم الخميس، وذلك عن حريق بأحد مطاعم مجمع الراشد التجاري بمدينة جازان، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة لموقع الحادث.

وتابع: عند الوصول للموقع اتضح أن الحادث كان بالدور الثالث من المول بردهة المطاعم، وهو عبارة عن حريق داخل مطعم، وتمت أعمال المكافحة والسيطرة عليه واحتوائه من قبل الفرق في وقت قياسي دون امتداده للمطاعم الأخرى، وقد اقتصر الحريق على مدخنة المطعم فقط، وذلك دون حدوث إصابات ولله الحمد، وتضرر فقط للمطبخ داخل الموقع.

وأضاف: بعد المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين أن أسباب الحادث كانت تراكم وتجمع زيوت القلي بالمدخنة، والتي لم يتم صيانتها بشكل دوري، علماً بأن أنظمة الإنذار والإطفاء قد عملت بموقع الحادث بالشكل المطلوب.

 

 

 

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