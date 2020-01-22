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إجراءات عاجلة من «الصحة» لمنع وصول «فيروس خطير» إلى المملكة

إجراءات عاجلة من «الصحة» لمنع وصول «فيروس خطير» إلى المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تطبيق إجراءات وقائية لمنع وفادة فايروس “كورونا الجديد” المتفشي في الصين إلى المملكة.

وشددت وزارة الصحة، على أنها تنسق مع منظمة الصحة العالمية لمراقبة الوضع الوبائي للمرض الذي بدأ يتفشى في الصين.

وأضافت أنها تنسق كذلك مع هيئة الطيران المدني لتقييم حركة السفر المباشرة وغير المباشرة إلى الصين؛ لتوفير معلومات عن الأشخاص الذين قد يسافرون إلى المدن المسجل فيها إصابات.

وكشفت الصحة عن أن المعلومات المتاحة تشير إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس مرتبطة بالسفر من المناطق التي يسري فيها المرض وإليها.

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