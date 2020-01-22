تدشين أجرة المطار والأجرة العامة بالهوية الجديدة.. تعرف على شروط الترخيص (صور)

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دشّن وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة لسيارات أجرة المطار والأجرة العامة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث سلّم الترخيص رقم 1 لنشاط أجرة المطار، والترخيص رقم 1 لنشاط تجهيزات الأجرة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح أن الخدمة ستشمل جميع خدمات الأجرة قريباً، وأن تدشين هذه المركبات ليس مقتصراً على تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة وخصائصها الداخلية ولكن لتوفير مركبات خدمية عالية التطور بهوية موحدة.

وقال الرميح، إن التجهيزات الداخلية تتضمّن خاصية السداد الإلكتروني والاتصال مع الخرائط الذكية وإمكانية طلبها عبر التطبيقات، إضافةً إلى مزايا الأمان التي تشمل التنبيه عند الطوارئ وعرض بيانات السائق مع وجود كاميرا لتوثيق مستويات الجودة في الخدمة المقدمة.

واشترطت الوزارة لإصدار التراخيص لسيارات الأجرة؛ ألا يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة التصنيع، وأن تتوفّر بها شاشات تدعم اللغتين العربية والإنجليزية لاحتساب تكاليف الرحلات ووجود جهاز تتبع حي ومباشر بكل سيارة على مدار الساعة.

كما تتميّز تلك المركبات بوجود جهاز تحديد سرعة لكل مركبة، وشبكة إنترنت مجاني وجهاز الدفع عبر الشبكة، وشاشات تعريفية تمكّن الراكب من التحكم بالصوت وتقييم الخدمة.