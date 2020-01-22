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«المنافسة» تحرك دعاوى جزائية وتحقّق في مخالفات بعدة منشآت

«المنافسة» تحرك دعاوى جزائية وتحقّق في مخالفات بعدة منشآت
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الأربعاء، عدة قرارات بتحريك دعاوى جزائية وبالتحقيق بشأن مخالفات ارتكبتها منشآت متعددة في مختلف القطاعات.

وأعلن المجلس عن تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام عدد من المنشآت في قطاع “المقاولات” بالتواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية، كما قرر المجلس تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة بشأن قيام شركة عاملة في مجال “الإعلان والعلاقات العامة والتسويق” بإساءة استغلال وضعها المهيمن.

في سياق متصل، وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في “الاستشارات” بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

ووافق المجلس أيضاً على التحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في “تصنيع الأغذية” بمخالفة مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

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