الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

خطوة تجبر ملايين مستخدمي «واتس آب» على شراء هواتف جديدة

خطوة تجبر ملايين مستخدمي «واتس آب» على شراء هواتف جديدة
0

تواصل – وكالات:

كشف تقرير حديث لموقع “مترو” البريطانى أن الملايين من مستخدمى تطبيق واتس آب قد يكونوا مجبرين قريباً على شراء هاتف جديد لضمان الوصول إلى تطبيقهم المفضل.

ويستعد التطبيق المملوك لفيس بوك للتخلي عن عدد كبير من الأجهزة القديمة والتوقف عن دعم العديد من الهواتف في الأول من فبراير، وقد نصح التطبيق الأشخاص المتأثرين بالتفكير في الترتيب لعملية التحديث.

وقال التطبيق تعليقاً على هذه الخطوة: “إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة المحمولة المتأثرة، نوصى بالترقية إلى هاتف أندرويد أو آيفون أو ويندوز فون أحدث لمواصلة استخدام واتس آب”.

وقد توقف التطبيق عن دعم عدد من الأجهزة فى 31 ديسمبر، حيث أعلن التخلى عن دعم أي هاتف يعمل بنظام التشغيل ويندوز موبايل، لكن الموعد النهائي الأكبر يقترب، فاعتباراً من 1 فبراير، لن يتم دعم أي هاتف آيفون يعمل بنظام أقدم من iOS 7 ولن يتم تثبيت تطبيق واتس آب على أي جهاز أندرويد يعمل بالإصدار 2.3.7.

هل سيستمر هاتفي في تشغيل واتس آب؟

كانت آخر هواتف آيفون تعمل بنظام iOS 7 هى iPhone 5S وiPhone 5، وتم استبدال هذا النظام بنظام iOS 8 ابتداء من عام 2014، لذلك إذا اشتريت هاتف آيفون أو جهاز أيباد بعد ذلك التاريخ، فسوف تكون على ما يرام، ولن تتأثر بهذه الخطوة.

وبالمثل، تم إطلاق نظام أندرويد 2.3.7 والذى يُعرف باسم “Gingerbread” فى عام 2010، وبحلول فبراير من عام 2011، تم استبداله بواسطة Android 3.0، والمعروف أيضاً باسم Honeycomb، لذا فهاتفك الذكي الذي قمت بشراءه بعد هذا التاريخ سيكون في أمان.

وقال واتس آب مبرراً سبب تجريده الروتيني لأنظمة التشغيل الأقدم: “بينما نتطلع إلى السنوات السبع المقبلة، نريد أن نركز جهودنا على المنصات المحمولة التي يستخدمها الغالبية العظمى من الناس”.

مواد ذات صلة

لأول مرة عالمياً.. مطار الملك خالد يطلق خدمة تفاعلية عبر «واتس آب»

لأول مرة عالمياً.. مطار الملك خالد يطلق خدمة تفاعلية عبر «واتس آب»

5 ميزات في «أندرويد» يفتقدها مستخدمو نظام iOS.. تعرّف عليها

5 ميزات في «أندرويد» يفتقدها مستخدمو نظام iOS.. تعرّف عليها

تحذير من متصفح شهير يدعم تطبيقات مشبوهة تسحب أموالك

تحذير من متصفح شهير يدعم تطبيقات مشبوهة تسحب أموالك

«إنستقرام» يعلن تعديلات جديدة في آلية عرض الصور

«إنستقرام» يعلن تعديلات جديدة في آلية عرض الصور

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>