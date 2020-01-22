خطوة تجبر ملايين مستخدمي «واتس آب» على شراء هواتف جديدة

تواصل – وكالات:

كشف تقرير حديث لموقع “مترو” البريطانى أن الملايين من مستخدمى تطبيق واتس آب قد يكونوا مجبرين قريباً على شراء هاتف جديد لضمان الوصول إلى تطبيقهم المفضل.

ويستعد التطبيق المملوك لفيس بوك للتخلي عن عدد كبير من الأجهزة القديمة والتوقف عن دعم العديد من الهواتف في الأول من فبراير، وقد نصح التطبيق الأشخاص المتأثرين بالتفكير في الترتيب لعملية التحديث.

وقال التطبيق تعليقاً على هذه الخطوة: “إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة المحمولة المتأثرة، نوصى بالترقية إلى هاتف أندرويد أو آيفون أو ويندوز فون أحدث لمواصلة استخدام واتس آب”.

وقد توقف التطبيق عن دعم عدد من الأجهزة فى 31 ديسمبر، حيث أعلن التخلى عن دعم أي هاتف يعمل بنظام التشغيل ويندوز موبايل، لكن الموعد النهائي الأكبر يقترب، فاعتباراً من 1 فبراير، لن يتم دعم أي هاتف آيفون يعمل بنظام أقدم من iOS 7 ولن يتم تثبيت تطبيق واتس آب على أي جهاز أندرويد يعمل بالإصدار 2.3.7.

هل سيستمر هاتفي في تشغيل واتس آب؟

كانت آخر هواتف آيفون تعمل بنظام iOS 7 هى iPhone 5S وiPhone 5، وتم استبدال هذا النظام بنظام iOS 8 ابتداء من عام 2014، لذلك إذا اشتريت هاتف آيفون أو جهاز أيباد بعد ذلك التاريخ، فسوف تكون على ما يرام، ولن تتأثر بهذه الخطوة.

وبالمثل، تم إطلاق نظام أندرويد 2.3.7 والذى يُعرف باسم “Gingerbread” فى عام 2010، وبحلول فبراير من عام 2011، تم استبداله بواسطة Android 3.0، والمعروف أيضاً باسم Honeycomb، لذا فهاتفك الذكي الذي قمت بشراءه بعد هذا التاريخ سيكون في أمان.

وقال واتس آب مبرراً سبب تجريده الروتيني لأنظمة التشغيل الأقدم: “بينما نتطلع إلى السنوات السبع المقبلة، نريد أن نركز جهودنا على المنصات المحمولة التي يستخدمها الغالبية العظمى من الناس”.