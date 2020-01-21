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«آل الشيخ» يوضح خطة تطوير التعليم الثانوي ويكشف عن «خطأ إستراتيجي» (فيديو)

«آل الشيخ» يوضح خطة تطوير التعليم الثانوي ويكشف عن «خطأ إستراتيجي» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن حمد آل الشيخ، عن خطة الوزارة لتحديث نظام الثانوية في المملكة للنهوض بالتعليم ومواكبة التطور المستمر على مستوى العالم.

وقال آل الشيخ، خلال استضافته في برنامج “في الصورة” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”: “لدينا خطأ استراتيجي مستمر وهو أن 100% من طلاب الثانوي يعدون من أجل الجامعة، و80% منهم يذهبون للجامعات بالفعل، و80% من هؤلاء يدرسون تخصصات نظرية وأدبية، وهذا عكس متطلبات سوق العمل”.

وقال وزير التعليم إن سوق العمل يقول إن الطلب موجود في التخصصات العلمية والطبية والهندسية، وهناك لا يذهب إلا تقريبا أقل من 20% من الطلاب، إذا ما ذا سيحل بهؤلاء الطلاب.

وأضاف “هنا تكمن مسؤولية الوزارة، لكي تعدل هذه المعادلة، والتطوير يبدأ من المرحلة الثانوية، ويجب أن يكون فيها مسارات، في كثير من الدول نجد هناك مسارات أكثر من قضية أدبي وعلمي”.

 

 

 

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