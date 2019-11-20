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إيران.. المتظاهرون يحرقون مركزاً للشرطة و9 مكاتب لممثلي «خامنئي»

إيران.. المتظاهرون يحرقون مركزاً للشرطة و9 مكاتب لممثلي «خامنئي»
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تواصل- وكالات:

عمت الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني أمس الثلاثاء، البلدات الصغيرة والمدن الكبرى في معظم أنحاء إيران على الرغم من القمع الشديد والعدد المتزايد من الضحايا.

ووفقاً لموقع “العربية. نت ” عمد عدد من المحتجين إلى إحراق مركز للشرطة في مدينة بهارستان في محافظة أصفهان الإيرانية، كما تم إحراق 9 مكاتب تابعة لممثلي المرشد الإيراني علي خامنئي في المحافظات باعتبارها “رموزا للنظام ومقرات رجال الدين المسؤولين الذين يشرفون على تطبيق سياسات النظام ويقومون بنهب أموال الشعب دون حسيب أو رقيب”، بحسب وصف المحتجون.

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه عدة تقارير إلى مقتل أكثر من 100 محتج إيراني خلال التظاهرات التي اندلعت مساء الجمعة الماضي احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

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