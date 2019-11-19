الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد هطول الأمطار.. تدفق شلالات الداهنة في الرياض (فيديو)

بعد هطول الأمطار.. تدفق شلالات الداهنة في الرياض (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تدفق شلالات الداهنة بمنطقة الرياض بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك على مناطق الشرقية،الرياض، وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض

بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض

«مدني الرياض»: لم نُسجل أي بلاغات أو حالات احتجاز جراء الأمطار

«مدني الرياض»: لم نُسجل أي بلاغات أو حالات احتجاز جراء الأمطار

الحصيني: توقعات بتمركز الأمطار على 3 مناطق.. وانخفاض درجات الحرارة

الحصيني: توقعات بتمركز الأمطار على 3 مناطق.. وانخفاض درجات الحرارة

توقعات «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار على 8 مناطق

توقعات «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار على 8 مناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>