بعد هطول الأمطار.. تدفق شلالات الداهنة في الرياض (فيديو)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تدفق شلالات الداهنة بمنطقة الرياض بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك على مناطق الشرقية،الرياض، وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.