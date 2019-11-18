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«الغذاء والدواء» تطلق معركة «المضاد الحيوي».. حملة للتوعية بالاستخدام الأمثل

«الغذاء والدواء» تطلق معركة «المضاد الحيوي».. حملة للتوعية بالاستخدام الأمثل
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحملة الإلكترونية حملة “معركة المضاد”، للتوعية بالاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الذي يصادف الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وتركّز معركة المضاد الحيوي على أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية لتقليل مشكلة ظهور سلالات من البكتيريا المقاومة لها، إذ تشير إحصاءات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أمريكا إلى زيادة عدد الوفيات بسببها.

وتقدّم “الغذاء والدواء” عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي حقائق ونصائح حول المضادات الحيوية، وتوضح خطورة استخدامها دون وصفة طبية أو بشكل مفرط لما يسببه ذلك من تأثير مثل اضطرابات المعدة وحساسية خطيرة.

وتنصح الحملة بعدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج الأمراض الفيروسية مثل البرد وإفرازات الأنف ومعظم التهابات الحلق لدى الأطفال.

كما تحذّر من تناول مضاد حيوي موصوف لشخص آخر حتى لو كان لديه الأعراض ذاتها، إلى جانب التشدد على ضرورة استشارة الحامل والمرضع الطبيب قبل استخدام المضاد.

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