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«كفاءة»: «التسارع والتباطؤ» بشكل مُفاجئ ومتكرر يزيد استهلاك الوقود

«كفاءة»: «التسارع والتباطؤ» بشكل مُفاجئ ومتكرر يزيد استهلاك الوقود
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تواصل – واس:

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، باستخدام “مثبت السرعة” عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود.

وقال: إن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.

وأوضح أن استخدام ” مثبت السرعة ” يساعد أيضاَ على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريا، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى زيارة (موقع لتبقى)، وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

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