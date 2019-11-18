نصائح مهمة من الدفاع المدني بشأن استخدام وسائل التدفئة في الشتاء

تواصل – الرياض:

قدم الدفاع المدني، اليوم الأحد، عدة نصائح مهمة للمواطنين والمقيمين تتعلق بالكيفية السليمة لاستخدام وسائل التدفئة في الشتاء.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث ذكر: “في ظل الأجواء الباردة تنوّعت وسائل التدفئة، واختلفت مصادر طاقتها ولشتاء آمن تجنب مخاطر وسائل التدفئة”.

مدفأة الكيروسين

حول مدفأة الكيروسين، أوضح الدفاع المدني أنه يجب تزويدها بفلتر يمنع خروج رائجة الكيروسين، مع أهمية وجود تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عن السقوط.

مدفأة الكهرباء والزيت

وفيما يخص المدفأة الكهربائية، قال الدفاع المدني: تأكد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوط المدفأة على جانب التهوية، أما بالنسبة لمدفأة الزيت، يجب وضعها في مكان مستقر حتى لا تتعرض للسقوط، ويسكب الزيت على الأثاث.

التدفئة بالحطب والفحم

أما عن التدفئة بالحطب والفحم، أكد الدفاع المدني، أنه يجب إشعال الفحم خارج المنزل، مع تجنب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.