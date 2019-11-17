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«الدفاع» تستقبل طلبات المتقدمين لشغل 73 وظيفة إدارية.. التفاصيل وطريقة التقديم

«الدفاع» تستقبل طلبات المتقدمين لشغل 73 وظيفة إدارية.. التفاصيل وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت اليوم الأحد، وزارة الدفاع في استقبال طلبات المتقدمين لشغل عدد 73 وظيفة إدارية للرجال والنساء، بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

ويشمل التقديم الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسُلَّم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، ويستمر التقديم على الوظائف، على مدار 24 ساعة بدءًا من اليوم وحتى 21 نوفمبر الجاري، وذلك بالدخول للرابط: https://www.mcs.gov.sa/Pages/Default.aspx

وتكون آلية التقديم على الوظائف بالدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية، والتأكُّد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنَّى دراسته من قبل المختصين في الوزارة، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، ويحدّد المتقدم الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم بالاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها، ومن ثم حفظ الطلب، وعلى كل متقدم اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

ويمكن التقدّم بالوظائف لخريجي المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها وحملة البكالوريوس والماجستير، ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وحضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، علمًا بأنَّ جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعدها.

وشددت وزارة الدفاع على المتقدمين بضرورة قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة مع نموذج جدارة من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعًا)، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتفادي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح، على أن يحفظ كل متقدم أي جزئية من مكونات جدارة مراجعتها والتأكد من صحتها.

وتعدّ الرغبات المكانية التي يتم تحديدها من قبل المتقدم إلى جانب عناصر المفاضلة (المؤهل، المعدل التراكمي، أقدمية التخرج، درجة الاختبار ) ذات أهمية قصوى في استحقاق الترشيح من عدمه، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تحديد الرغبات المكانية وترتيب أولويتها بان يتم ذلك انطلاقًا من الإعلان التفصيلي للوظائف حسب المسمى الوظيفي والمقر وعدد الوظائف المتاحة، ومن المقرَّر إعلان أسماء المرشحين للوظائف عبر الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في وقت لاحق.

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