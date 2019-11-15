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أمير عسير: لن نتساهل مع أي تقصير أو خلل في تنفيذ مشروعات المنطقة (فيديو)

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تواصل- عسير:

قرر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، إنشاء لجنة لمتابعة كافة مشاريع المنطقة ومنح رئيسها كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها.

وأضاف خلال تدشينه أمس الخميس مشروع العقبة الرابط بين مركزي كحلا، وخشم عنقار بمحافظة سراة عبيدة على الحد الجنوبي، أنه يتابع شخصياً كافة المشاريع التي يجري تنفيذها بالمنطقة، وأنه سيطبق النظام بحذافيره على أي مقاول يتسبب في تأخير أي مشروع فيما سيكرم المقاول الناجح.

وأكد أن الإمارة لن تتساهل مع أي تقصير أو خلل في تنفيذ أي مشروع سواء في مرحلة التصميم أو الإشراف أو التنفيذ، وسيتم تقديم المماطلين في تنفيذ المشاريع لهيئة الرقابة والتحقيق.

وأوضح الأمير أنه أحال 6 مقاولين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وأن 4 منهم أحيلوا إلى المحكمة الجزائية خلال الأربعة أشهر الماض.

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