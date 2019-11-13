«ملثم» يعتدي على معلمة ويطاردها في تبوك.. و«الشرطة» تطيح بالجاني

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة تبوك القبض على شخص في العقد الرابع من العمر اعتدى على سيارة معلمة في قرية العمود التابعة لمنطقة تبوك.

وذكرت المعلمة، أنها أثناء ذهابها إلى مقر عملها وبالقرب من المدرسة تفاجأت بشخص ملثم يخرج لها من بين إحدى السيارات، قام برميها بحجر استقرت في الزجاج الأمامي.

وأضافت “إنها أكملت طريقها للمدرسة، إلا أن الشخص أصر على الركض وراءها ورمي الحجارة على السيارة من الخلف”، وفقا لـ”عكاظ”.

وتابعت المعلمة، تروي لحظات الرعب التي عاشتها: “دخلت موقف المدرسة وقمت بمناداة حارس المدرسة وأخبرته بأن يقوم بالإمساك به، إلا أنه لم يستطيع ذلك، إذ قام المعتدي بتكسير زجاج السيارة مرة أخرى من الأمام والزجاجي الجانبي، وبعدها قام برمي الحجارة عليا”.

وتابعت المعلمة: “اضطررت إلى الخروج مسرعة بالسيارة إلى طريق ترابي خلف المدرسة ومنها إلى الشارع الفرعي وصادفتها سيارة وصدمتها، لكن الحمد لله كانت الصدمة خفيفة، واستطعت أن أمسك الخط الرئيسي والرجوع إلى محافظة ضباء مرة أخرى بعد أن تكسرت سيارتي”.