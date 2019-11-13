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«تقييم الحوادث» يفند 4 ادعاءات بشأن عمليات «التحالف العربي» باليمن

«تقييم الحوادث» يفند 4 ادعاءات بشأن عمليات «التحالف العربي» باليمن
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تواصل – فريق التحرير:

فند الفريق المشترك لتقييم الحـوادث في اليمن ادعاءات خاصة بـ 4 حالات بشأن عمليات التحالف العربي في اليمن، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء.

في الحالة الأولى فند الفريق ادعاءات سقوط صاروخ على عمارة تتكون من ثلاثة أدوار في عدن وأنه أدى إلى تدميرها وسقوط 4 قتلى وجريحين. وبتقصي الحقائق والاطلاع على الوثائق الخاصة بها تبين أن العمارة لم تُصَب، كما أن الصور الملتقطة للعمارة بعد تاريخ الادعاء أظهرت سلامة المبنى، وتوصل الفريق المشترك إلى أن قوات التحالف لم تقم باستهداف ذلك المبني.

ورد الفريق على الادعاء الثاني بأن قوات التحالف قامت بقصف منزل في محافظة صعدة ما أدى إلى مـقتل 4 وإصابة آخر، وبتقصي الحقائق وتحليل الصور في منطقة الادعاء تبين أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف مشروع واستخدمت قنبلة واحدة موجهة في موقع يبعد بمسافة 8 كيلومترات عن القرية التي ثار حولها الادعاء.

وفند الفريق الادعاء الثالث باستهداف عربة من نوع شاص في محافظة تعز بعد استهدف أحد الطرق، وأنه بتحليل الصور الفضائية والاطلاع على قواعد الاشتباك، تبين أنه قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدف عسكري يبعد 27 كيلومتراً عن الموقع محل الادعاء، وتبين أن التحالف لم يستهدف العربة في الموقع المحدد في الادعاء، شمال تعز وأنه لا توجد أي آثار للقصف.

وناقش الفريق الادعاء الرابع وفيه ادعاءات بقصف منازل ومعارش النازحين بمحافظة مأرب، الأمر الذي أدى إلى مقتـل مدنيين وإصابة 6 آخرين.

وأوضح الفريق أنه بالتقصي والبحث في هذا الادعاء، وبالاطلاع على مقاطع فيديو بعد تاريخ الادعاء وبالاستماع للشهود، تبين أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف مشروع وهو عربة تحمل ذخائر وأسلـحة تبعد بمسافة 2800 متر عن الموقع محل الادعاء، وفي تلك المهمة استخدمت قنبلة واحدة موجهة.

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