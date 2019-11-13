موقف بطولي.. شابان يُنقذان عائلة جرفت السيول مركبتهم بحائل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول شجاعة شابين، قاما أمس الثلاثاء بإنقاذ عائلة في حائل، بعدما غمرت مياه سيول أحد الأودية بـ”جو”، مركبتهم، وجرفتها، وعرّضتها للانقلاب بالوادي.

وتفصيلاً، أوضح مقطع الفيديو، انقلاب سيارة من نوع جيب تويوتا إف جي كروزر، بوسط الوادي، بعد أن جرفتها المياه، أثناء محاولة سائقها تجاوز الوادي وبرفقته عائلته، وظهر في المقطع شابان يقومان بإنقاذ العائلة، والخروج بأفرادها لبر الأمان، فيما تركت سيارتهم داخل الوادي

وفى فيديو آخر تم تداوله تظهر سيارة العائلة بعد جرف السيول لها وسط الوادي.

وكان الدفاع المدني، قد حذّر من الاقتراب من الأودية التي قد يجري من خلالها سيول منقولة، والابتعاد عنها وعن تجمعات المياه، ويأمل من الجميع توخي الحيطة، والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر.