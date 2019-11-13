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«العمل» تكشف عن جنسيات العمالة التي سيطبق عليها «الفحص المهني»

«العمل» تكشف عن جنسيات العمالة التي سيطبق عليها «الفحص المهني»
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تواصل – فريق التحرير:

قال مدير برنامج الفحص المهني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نايف العمير، إن تطبيق برنامج “الفحص المهني”، سيكون اختياريًّا لمدة عام، ابتداء من ديسمبر المقبل، قبل أن يكون إلزاميًّا، إلا أنه قد يُنظر في تمديد التطبيق الاختياري، مضيفاً أن الرسوم ، ستتراوح بين 450 و600 ريال داخليًّا، بينما خارجيًّا ستكون بين 100 و150 ريالًا، ضمن مراكز مختارة في الخارج، وستطلق أولًا على العمالة القادمة من الهند من بين سبع دول، نظرًا لارتفاع عدد العمالة المستقدمة منها.

وكشف “العمير” – على هامش ورشة عمل أقيمت أمس الثلاثاء في غرفة الشرقية لاستعراض تفاصيل ومستجدات “برنامج الفحص المهني”- أن الدول السبع هي: الهند في المرحلة الأولى، ثم الفلبين للمرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة والرابعة سريلانكا وإندونيسيا ومصر وبنجلادش وباكستان، حيث تشكّل عمالة هذه الدول 95% من عدد العمالة المهنية المستقدمة.

ووفقاً لـ”الاقتصادية”، أشار “العمير” إلى أن البداية ستكون من مهنتَي السباكة والكهرباء، ديسمبر المقبل، التي رصد عددهم بأكثر من 200 ألف عامل في السوق، والمرحلة الثانية في أبريل 2020 في مهن (التبريد والتكييف، وكهرباء السيارات، والميكانيكا)، والمرحلة الثالثة في يوليو 2020 لمهن (النجارة، الحدادة، اللحام)، والمرحلة الرابعة في أكتوبر 2020 لمهن (التلييس الدهان، والتبليط)، وأخيرًا في يناير 2021 لمهن (البناء، السمكرة، والفنيين)”.

وأكد أن البرنامج سيكون إلزاميًّا كمتطلب للعمل داخل المملكة مستقبلًا، وتغيير المهن، والتجديد، فضلًا عن منصة “اعتماد” لدخول المناقصات الحكومية، ونظام إصدار التأشيرات.

وقال: إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعض المهن ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، مشيرًا إلى أنه سيتم مستقبلًا إلغاء تأشيرة أو مهنة “عامل أو عاملة” من نظام الوزارة نهائيًّا ،وهو ما يستوجب تعديل المهن من قِبَل الشركات.

وبيّن أنه سيتم منح شهادات للعامل صالحة لمدة خمس سنوات، وشهادة للمنشأة عند فحص أكثر من 50% من عمالتها.

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