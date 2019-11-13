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سيول منقولة واحتجاز مركبات.. «مدني حائل» يدعو لعدم الاقتراب من بطون الأودية

سيول منقولة واحتجاز مركبات.. «مدني حائل» يدعو لعدم الاقتراب من بطون الأودية
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تواصل – حائل:

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة حائل وجنوبها حتى الحليفة وغربها حتى محافظة موقق، مساء أمس الثلاثاء؛ في حدوث سيول أدت إلى احتجاز عددٍ من المركبات في الأودية.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، وذكر أن الفرق الميدانية باشرت عددًا من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية وتعاملت معها دون إصابة أحد بأذى، كما أنه لم يرد أي بلاغات عن مفقودين ولم تسجل حالات وفاة من جراء الأمطار.

ووجه “الحربي” تحذيرا للمواطنين والمقيمين من الاقتراب من وادي الرمة قرب مركز العجاجة الذي يشهد سيولاً منقولة الآن، منبهًا بضرورة الحرص، والابتعاد عن الأودية وتجمعات المياه، ويأمل من الجميع توخي الحيطة والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر.

وكانت أمطار قد هطلت مساء أمس على منطقة حائل شملت مدينة حائل والحائط والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق، وسالت على إثرها الأودية والشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بمشيئة الله.

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