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بدعم طيران التحالف.. قتلى وجرحى حوثيين بنيران الجيش اليمني في «مأرب»

بدعم طيران التحالف.. قتلى وجرحى حوثيين بنيران الجيش اليمني في «مأرب»
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تواصل – واس:

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم مصرعهم، وأصيب آخرون بنيران الجيش الوطني اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة صرواح في محافظة مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية حاولت فجر اليوم التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في منطقة صرواح، إلا أن الجيش الوطني أفشل المحاولة وأوقع أغلب العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، وأجبر من تبقى منها على الفرار.

وأضاف المصدر أن المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفرت تلك الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير دبابتين وعربة بي إم بي.

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