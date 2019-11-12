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«التعليم» تعتمد آلية توزيع درجات الاختبارات التحريرية لطلاب الابتدائية.. التفاصيل كاملة
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، آلية تطبيق التعديل على لائحة تقويم الطالب في المرحلة الابتدائية والمذكرة التفسيرية له.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وجهه لجميع إدارات التعليم.

وتضمن التعميم، تخصيص في المرحلة الابتدائية 20 درجة لأعمال الفصل موزعة كالتالي: 10 درجات لعدد من الاختبارات التحريرية القصيرة تنفذ في نهاية كل فصل أو باب أو وحدة من الكتاب حسب طبيعة كل مادة وتقيس مستوى استيعاب الطالب للمحتوى، و10 درجات لتقويم الطلاب بأدوات تقويم متنوعة خلال الفصل الدراسي للمرحلة الابتدائية، وفق الآتي في المواد التالية (توحيد، فقة، وسلوك حديث، ورياضيات، علوم، دراسات اجتماعية، ومواطنة) من الصف الثالث وحتى السادس، على أن توزع درجات التقويم المتنوعة بـ4 درجات للمهمات الأدائية و3 للمشاركة الصفية و3 للواجبات المنزلية.

ولفت التعميم إلى توزيع درجات التقويم الطالب في مادة اللغة العربية (الصف الثالث) 10 درجات للاستماع والتحدث والقراءة، والكتابة (الإملاء المنسوخ والخط) يطبق نهاية كل وحدتين ويقسم الناتج على اثنين، و10 درجات تحريري يطبق نهاية كل وحدتين ويقسم الناتج على 20، و30 درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.

أما درجات التقويم في مادة اللغة العربية من الصف الرابع وحتى السادس على النحو التالي، 10 درجات للاداء القرائي والمهات الادائية واستظهار النصوص والواجبات والمشاركات ويقسم الناتج على 2، و10 درجات اختبار تحريري في نهاية الوحدة لتقيم بقية المهارات و30 درجة اختبار نهاية الفصل توزع درجات تقويم الطالب في مادة اللغة العربية لجميع صفوف المرحلة المتوسطة كالتالي، 10 درجات للاداء القرائي، 10 درجات اختبار تحريري نهاية الفترة 30 درجة اختبار نهاية الفصل.

وبالنسبة لاختبارات المنتسبين من 50 درجة فستكون مقسمه على حزئيين 20 درجة للتواصل اللغوي، استظهار النصوص، الأداء القرائي و30 درجة للفهم المسموع والمقروء، الرسم الإملائي، الخط، الصنف اللغوي، الأسلوب اللغوي، الوظيفة النحوية.

وأكد التعميم أن هذه اللائحة تطبق على طلاب التربية الخاصة وطلاب التعليم المستمر، وتكون درجة النهاية الصغرى لطلاب الذكاء 30 درجة لجميع المواد شريطة حصوله على 15%؜ من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، على أن تدخل درجات الفترة الأولى للفصل الدراسي الأول هذا العام في نظام نور من قبل معلمي المواد، وتقوم لجنة التوجيه والارشاد بالمدرسة بتوعية الطلاب وأسرهم بهذه التعديلات، وتكون مدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي خمسة أيام فقط لطلاب المرحلة الابتدائية ولا تقل عن ذلك وتكون متزامنة مع اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

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