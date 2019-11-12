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«التعليم» تبدأ حصر أبناء السجناء والمفرج عنهم لتقديم الرعاية والدعم
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم بدأت في حصر أبناء السجناء والمفرج عنهم، ضمن جهود الوزارة لتقديم الرعاية والدعم اللازمين لهم، موضحة أن تحرك الوزارة يَهدُف لتعزيز تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمادي والتربوي المتواصل للطلاب للفئة المذكورة.

ونبهت الوزارة عبر تعميم إلى عدة خطوات هامة في هذا الشأن لاسيما السرية التامة، واحترام الخصوصية في عملية الحصر، وعلى ضرورة التعامل مع هذه الفئة بطريقة تربوية بعيدة عن التشهير والإيذاء النفسي والاجتماعي.

وشدد التعميم على أن رعاية أبناء السجناء والمفرج عنهم حق يفرضه الدين والقيم، وأنه يجب مراعاة تباين الفروق في بناء البرامج المقدمة لهم ، فيما يطالب التعميم بحصر وتسجيل البيانات المطلوبة بحد أقصى 21/ 3.

وطالب التعميم بتسجيل أبناء السجناء في برنامج تكافل، والخدمات التربوية، مع استثنائهم من رسوم التسجيل.

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