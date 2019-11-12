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هل يمكن تغيير الصورة بـ«الهوية الوطنية» قبل انتهائها؟.. توضيح من «الأحوال المدنية»

هل يمكن تغيير الصورة بـ«الهوية الوطنية» قبل انتهائها؟.. توضيح من «الأحوال المدنية»
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تواصل – الرياض:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه بإمكان الشخص تغيير صورته في الهوية الوطنية قبل انتهائها، وذلك في حالة استصدار “بدل فاقد”.

وأوضحت الأحوال المدنية – وفقاً لـ”عكاظ” – أن بطاقة الأحوال المدنية المفقودة يتم إلغاؤها ولا يجرى التعامل بها، لافتةً إلى ضرورة طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج بطاقة هوية سارية المفعول.
يُذكر أن الأحوال المدنية، قد وضعت شرطين لإمكانية تغيير الصورة في الهوية الوطنية للرجال والنساء، وهما: أنه لا يتم تغيير الصورة إلا بتغيير ملامح الوجه أو بموجب تقارير طبية.

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