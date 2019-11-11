«النيابة العامة» تحقق في اعتراض شخص لأحد متسابقي رالي «العلا نيوم» بسلاح ناري

تواصل – واس:

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة اعتراض شخص بمركبته لأحد متسابقي رالي العلا نيوم واستيقافه، وتَرَجُله إليه من مركبته مشهراً لسلاحٍ ناري كان بحوزته بحق المتسابق.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة، وأمرت بتوقيف المتهم المذكور على ذمة القضية، وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكد المصدر أنَّ النيابة العامة ماضية في متابعة كل ما من شأنه المساس بأمن وسَكِينة المجتمع والأفراد وطُمأنينتهم تحت طائلة المُساءلة الجزائية.