«النيابة العامة» تحقق في اعتراض شخص لأحد متسابقي رالي «العلا نيوم» بسلاح ناري

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مواطن يقتل طليقته «خنقاً» داخل شقتها في مكة.. و«النيابة» تحقق

مواطن يقتل طليقته «خنقاً» داخل شقتها في مكة.. و«النيابة» تحقق

«الشورى» يوافق على نظام تقديم الخدمات الإسعافية.. تعرّف على أبرز مواده

«الشورى» يوافق على نظام تقديم الخدمات الإسعافية.. تعرّف على أبرز مواده

إجراء جديد من وزارة التعليم لإثبات حضور وانصراف موظفيها

إجراء جديد من وزارة التعليم لإثبات حضور وانصراف موظفيها

«حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن أحقية البنوك تحصيل الأقساط من الدعم

«حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن أحقية البنوك تحصيل الأقساط من الدعم

«النيابة العامة» تحقق في اعتراض شخص لأحد متسابقي رالي «العلا نيوم» بسلاح ناري

«النيابة العامة» تحقق في اعتراض شخص لأحد متسابقي رالي «العلا نيوم» بسلاح ناري
0

تواصل – واس:

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة اعتراض شخص بمركبته لأحد متسابقي رالي العلا نيوم واستيقافه، وتَرَجُله إليه من مركبته مشهراً لسلاحٍ ناري كان بحوزته بحق المتسابق.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة، وأمرت بتوقيف المتهم المذكور على ذمة القضية، وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكد المصدر أنَّ النيابة العامة ماضية في متابعة كل ما من شأنه المساس بأمن وسَكِينة المجتمع والأفراد وطُمأنينتهم تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أول إجراء من النيابة في اتهام لاعب محترف بالاعتداء على موظفة بمطار الرياض

أول إجراء من النيابة في اتهام لاعب محترف بالاعتداء على موظفة بمطار الرياض

مصادر: محاكمة 12 مواطناً في قضايا فساد مالي خلال أيام

مصادر: محاكمة 12 مواطناً في قضايا فساد مالي خلال أيام

قرار عاجل من «النيابة العامة» بشأن عاملة عنفت طفلاً في حضانة

قرار عاجل من «النيابة العامة» بشأن عاملة عنفت طفلاً في حضانة

أمر ملكي بترقية 536 عضوًا في النيابة العامة

أمر ملكي بترقية 536 عضوًا في النيابة العامة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ارتقِ بذوقك!
مقالات

ارتقِ بذوقك!

المزيد
كَلمَاتُنا لَنا أَمْ عَلينَا
تدوينات حرة

كَلمَاتُنا لَنا أَمْ عَلينَا

المزيد
انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»
انفوجرافيك

انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرّف على أهم الضوابط الواردة بلائحة الذوق العام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>