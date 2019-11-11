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توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 12 منطقة

توقعات «الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 12 منطقة
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبي والاوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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