توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق.. خلال الساعات المقبلة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية 5 مناطق، وهي: القصيم، الشرقية، مكة المكرمة، نجران، حائل، وتتمثل الحالة في استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية، على نجران، والقصيم، والشرقية، وذلك حتى الثالثة فجر الاثنين.

وتشمل الحالة استمرار الأمطار الغزيرة على مكة المكرمة وحائل المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الـ11 مساءً.

كما توقعت الهيئة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة تشمل تربة والخرمة والكامل، كذلك على أجزاء من المدينة المنورة وحائل، ويتوقع استمرارها حتى قبل منتصف الليل، ويتوقع أيضا هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق تبوك والقصيم والجوف، وتستمر حتى صباح الغد.