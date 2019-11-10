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لتفادي المخالفات.. «العمل» تدعو المنشآت لاستكمال إجراءات التقييم الذاتي قبل هذا الموعد

لتفادي المخالفات.. «العمل» تدعو المنشآت لاستكمال إجراءات التقييم الذاتي قبل هذا الموعد
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 تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل إلى استكمال إجراءات “التقييم الذاتي”، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، والذي ينص على إلزام المنشآت الكبيرة والعملاقة بأداء التقييم الذاتي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، فيما بدأت مرحلة التقييم الذاتي للمنشآت المتوسطة في 23 من أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأكّدت الوزارة أنه بموجب القرار الوزاري سيتم منح جميع المنشآت مهلة تصحيحية لمدة 3 أشهر بعد إجراء التقييم الذاتي، وذلك لتفادي الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها والعمل على تصحيحها قبل بدء الجولات الرقابية من مفتشي الوزارة، موضحة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خططها لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لأنظمة العمل، وتحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال لنظام العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة أنظمة تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقةٍ متكاملة تبدأ بتقييم المنشأة لنفسها ذاتيًّا والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتّشي الوزارة، داعيًا جميع المنشآت إلى التسجيل في برنامج “التقييم الذاتي” وبدء التقييم والذي سيكون له دور مهم في مساعدة المنشآت في التعرف على مدى امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتصحيح الأخطاء ذاتيًّا، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة، حيث يمكن لجميع المنشآت التسجيل وبدء التقييم إلكترونياً من خلال الرابط:https://ims.mlsd.gov.sa/#/home

وبيّن أبا الخيل، أن مرحلة “التقييم الذاتي” هي أولى مراحل البرنامج، مشددًا على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج عند البدء بالتقييم الذاتي، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 17 معياراً تشتمل على 5 معايير متعلقة بالمنشآت، و6 معايير تتعلق بالعاملين، و6 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة، وستتولى فرق التفتيش الميداني التابعة للوزارة متابعة دقة المعلومات المدخلة من قِبل المنشآت.

ودعت الوزارة المنشآت التي لا تمتلك حساباً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة وإنشاء الحساب بشكل إلكتروني وذلك عبر الرابط التالي:

https://www.mol.gov.sa/IndividualUser/BasicInfo.aspx

يذكر أن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر في شوال الماضي قراراً وزارياً باعتماد برنامج “التقيم الذاتي” للمنشآت الكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بأداء هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.

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